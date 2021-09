Giornata ecologica a Sersale: appuntamento a domenica con Plastic free

Domenica prossima, 26 settembre 2021, è in programma sul territorio del Comune di Sersale una partecipata giornata ecologica. Anche qui la salvaguardia dell’ambiente non lascia indifferenti. L’evento ha il patrocinio del Comune di Sersale ed è organizzato dai referenti Plastic free e ferventi ambientalisti Luigi Scalese e Vittorio Falbo insieme a numerosissimi volontari.

Non si improvvisa: dietro c’è un protocollo di intesa messo nero su bianco dall’Amministrazione comunale sersalese, primo cittadino salvatore Torchia, e da Plastic free. L’intento della manifestazione ecologica, organizzata insieme a Arci, Segreti mediterranei e Pro-loco, è quello di liberare strade e boschi da rifiuti che spargono veleni e restituiscono una bruttissima immagine dei nostri posti. La partecipazione all’evento è gratuita, basterà andare sul sito www.plasticfreeonlus.it/calendarioeventi e registrarsi come volontario. Plastic free ha organizzato oltre 330 appuntamenti in contemporanea in tutt’Italia: Sersale figura nel lunghissimo elenco.