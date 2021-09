‘Ndrangheta: appello Stige, 58 condanne

La prima sezione della Corte di Appello di Catanzaro ha emesso la sentenza nei confronti di 80 imputati nel processo – con rito abbreviato – scaturito dall’operazione Stige. Cataldo Marincola, ritenuto il capo della cosca che domina nel cirotano, nel Crotonese, è stato assolto dal reato di associazione mafiosa ma è stato condannato a sette anni e 4 mesi di reclusione (in primo grado gli era stata inflitta la pena a 20 anni di carcere) per alcune estorsioni. La sentenza ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell’ex sindaco di Cirò Marina Roberto Siciliani, per il quale è stato riconosciuto il reato di concorso esterno in associazione mafiosa e la condanna a 8 anni di reclusione.

Tra le posizioni di spicco c’era anche quella dell’imprenditore Franco Gigliotti che secondo la Dda era il finanziatore della cosca Farao-Marincola. I giudici di Appello hanno riqualificato il reato da associazione mafiosa a concorso esterno in associazione mafiosa riducendo la condanna da 10 ad 8 anni di reclusione. La corte di Appello ha anche rigettato il ricorso della Procura contro le assoluzioni. Tra gli assolti anche l’ex presidente del Consiglio comunale Giancarlo Fuscaldo, gli imprenditori Nicola Flotta, Teresa Clarà, Luigi ed Amodio Caputo, Alessandro Albano. Diciotto le condanne ridotte tra le quali quelle di Giuseppe Giglio (da 18 a 14 anni), Francesco Salvato (da 15 anni e 6 mesi a 13 anni, 5 mesi e 10 giorni), Vito Castellano (da 16 anni a 13 anni e 4 mesi). Confermate le condanne di primo grado nei confronti di Francesco Farao, Vittorio Farao (77) e Vittorio Farao (78), Salvatore Morrone, Spagnolo Giuseppe.

Le condanne in appello e le richiesta del pg

La Corte di appello, presieduta da Loredana De Franco ha inflitto a Francesco Aloe, 10 anni come richiesto dal pg; Gaetano Aloe, 13 anni, 4 mesi, come richiesto dal pg; Giuseppina Aloe, 3 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Antonio Anania, 9 anni e 8 mesi, come richiesto dal pg; Ercole Anania, 13 anni e 2 mesi, come richiesto dal pg; Aldo Chimenti, 8 mesi e pena sospesa, come richiesto dal pg; Francesco Basta, 9 anni e 6 mesi ( mentre il pg aveva chiesto10 anni di reclusione); Morena Cola, 10 mesi, pena sospesa, come richiesto dal pg); Francesco Crugliano, 1 anno e 6 mesi, pena sospesa, come richiesto dal pg; Gennaro Crugliano 8 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Mirco Crugliano, 8 anni e 8 mesi, come richiesto dal pg; Francesco Farao, 4 anni e 8 mesi, come richiesto dal pg; Vittorio Farao (di Giuseppe 43 anni), 8 anni, come richiesto dal pg; Vittorio Farao (di Silvio, 42 anni) 20 anni di reclusione, come richiesto dal pg; Donato Gangale, 9 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Giuseppe Guarino, 1 anno e 6 mesi, come richiesto dal pg; Vincenzo Marino, 2 anni, come richiesto dal pg; Salvatore Morrone, 20 anni, come richiesto dal pg; Domenico Palmieri, 8 anni, come richiesto dal pg; Rosario Placido,1 anno e 4 mesi, come richiesto dal pg; Fabio Potenza, 9 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Carmela Roberta Putrino, 15 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Luigi Rizzo, 9 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Domenico Rocca, 8 anni, mentre il pg aveva chiesto 10 anni; Francesco Russo, 8 anni, come richiesto dal pg; Carmine Siena 11 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Palmiro Salvatore Siena, 11 anni e 4 mesi, come richiesto dal pg; Giovanni Spadafora, 12 anni, come richiesto dal pg; Giuseppe Spagnolo, 20 anni, come richiesto dal pg; Antonio Squillace 1 anno e 4 mesi, pena sospesa, come richiesto dal pg; Francesco Tallarico, 20 anni di reclusione, come richiesto dal pg; Luigi Tasso, 3 anni, 4 mesi, 34mila euro di multa, mentre il pg aveva chiesto 12 anni di reclusione; Carolina Terlizzi, 1 anno, 9 mesi, 10 giorni pena sospesa, come richiesto dal pg; Annamaria Veltri 1 anno, 4 mesi, pena sospesa, come richiesto dal pg; Giuseppe Giglio, 14 anni, mentre il pg aveva invocato18 anni e 12mila euro di multa; per Cataldo Marincola, è caduta l’associazione e la Corte gli ha inflitto 7 anni e 4 mesi di reclusione, mentre il pg aveva invocato la conferma di primo grado a 20 anni (difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Sergio Rotundo)

Le pene ridotte e le richieste del pg

Antonio Bartucca, 8 anni e 8 mesi di reclusione, mentre il pg ha invocato 10 anni e 8 mesi; Moncef Blaich detto “Monzi”, 2 anni, mentre il pg ha chiesto 5 anni; Martino Cariati, 12 anni, un mese e 10 giorni, il pg aveva chiesto 20 anni di reclusione, mentre in primo grado era stato condannato a 15 anni e 4 mesi; Vito Castellano, 13 anni e 4 mesi di reclusione, mentre il pg aveva invocato 20 anni di reclusione e in primo grado gli erano stati inflitti 16 anni; Leonardo Crugliano, 17 anni, 5 mesi e 10 giorni, mentre il pg aveva invocato la conferma a 20 anni; Antonio De Luca, 4 anni, mentre il pg aveva invocato la conferma della condanna di primo grado a 5 anni e 5 mesi; Alessandro Gabin, 2 anni, mentre il pg aveva chiesto la conferma a 5 anni; Franco Gigliotti, 8 anni, il pg aveva invocato 10 anni; Nino Greco , 3 anni e 4 mesi di reclusione, mentre il pg aveva chiesto 5 anni e 8 mesi; Mario Lavorato, 8 anni e 8 mesi di reclusione, il pg aveva chiesto 14 anni di reclusione e in primo grado gli erano stati inflitti 10 anni e 8 mesi; Carmine Muto, 4 anni di reclusione in luogo dei 7 anni richiesti dal pg; Luigi Muto, 13 anni e 4 mesi, in luogo della conferma a 19 anni e 4 mesi richiesti dal pg; Santino Muto, 4 anni in luogo della conferma a 7 anni e 8 mesi richiesta dal pg; Basilio Paletta, 10 anni e 10 mesi di reclusione in luogo della conferma richiesta dal pg a 12 anni e 10 mesi; Eugenio Quattromani, 8 anni di reclusione in luogo a10 anni; Salvatore Rizzo, 11 anni e 4 mesi di reclusione in luogo della conferma a13 anni e 4 mesi richiesta dal pg; Francesco Salvatore, 13 anni, 5 mesi e 10 giorni in luogo della conferma a 15 anni e 6 mesi richiesta dal pg; Dino Celano, 2 anni, mentre il pg aveva chiesto la conferma a 5 anni; Vincenzo Santoro, 16 anni, 11 mesi e 10 giorni di reclusione, mentre il pg aveva invocato 17 anni e 8 mesi; Roberto Siciliani, 8 anni, come richiesto dal pg, Salvatore Giglio, 20 anni come richiesto dal pg ; Giuseppe Sestito, come richiesto dal pg, 20 anni di reclusione.

Le assoluzioni e le richieste del pg

Francesco Rocca, assolto, il pg aveva chiesto 2 anni; Antonella Rocca, il pg aveva chiesto 2 anni; Angelo Cofone, il pg aveva chiesto la conferma della condanna di primo grado a 3anni; Adolfo D’Ambrosio, il pm aveva chiesto 8 anni; Aldo Marincola, mentre il pg aveva invocato 8 anni; Ludovico Tallarico, mentre il pg aveva chiesto 8 anni; Bruno Tucci e Vincenzo Zampelli, mentre per entrambi il pg aveva invocato 3 anni e 8 mesi; Alessandro Albano, mentre il pg aveva invocato 8 anni, Domenico Alessio, mentre il pg aveva invocato 8 anni, Lucia Aloe, mentre pg chiesto 3 anni; l’imprenditore Agostino Canino, difeso dall’avvocato Stefano Nimpo, nei confronti dell’imputato il pg aveva invocato 8 anni; Amodio Caputo, il pg aveva invocato 6 anni e 8 mesi; Luigi Caputo, il pg aveva invocato 6 anni e 8 mesi; Gilda Cardamone, il pg aveva chiesto 2 anni di reclusione; Teresa Clarà, il pg aveva chiesta 2 anni; Nicola Flotta il pg aveva chiesto 8 anni; Giuseppe Sprovieri, il pg aveva invocato 6 anni; Roberto Corvo, il pg aveva invocato 8 anni; Giancarlo Fuscaldo, il pg aveva chiesto 8 anni. Per Domenico Nicola Guarino, come richiesto dal pg l, La Corte ha rimesso gli al giudice di prime cure.

Il non doversi procedere

La Corte di appello ha dichiarato per Nevio Siciliani, il non doversi procedere per morte dell’imputato, così come per Giovanni Caruso, per intervenuta prescrizione, il pm aveva chiesto 3 anni.