Carenza di parcheggi in alcune vie, Critelli: “L’inciviltà di alcuni residenti è la causa dei disagi”

Il consigliere Andrea Critelli, a proposito della segnalazione dei cittadini circa la mancanza di parcheggi a Via Mario Greco e Viale Pio X, precisa alcune circostanze.

“In qualità di consigliere comunale e commerciante volevo precisare che i parcheggi per carico e scarico merci ci sono, ma vengono occupati abusivamente sia dai residenti che da altri. In piazza fratelli Bandiera dove sorgeva una edicola sono stati creati parcheggi e in via De Gasperi, dopo la mia richiesta presentata al Comune con una raccolta firme, sono state create soste a tempo di 15 minuti. E’ solo l’inciviltà di alcuni che crea disagi a noi commercianti, che avremmo il diritto di utilizzare i parcheggi creati per noi e per i nostri clienti. Alla luce di ciò esorto la polizia locale ad intensificare i controlli più volte al giorno”.