Nuovo Patto sociale, Sbarra annuncia: “Lunedì incontreremo nuovamente Draghi”

“Dobbiamo riprendere a navigare e farlo insieme, verso una economia sociale di mercato che non lasci indietro nessuno e che scaturisca da un nuovo Patto sociale. Lunedì prossimo incontreremo nuovamente il presidente Draghi dopo le importanti aperture di questi giorni, vogliamo cominciare a parlare di contenuti per un grande Accordo che metta al centro il lavoro, la coesione sociale e territoriale, lo sviluppo sostenibile. Queste sono per noi le vere priorità non altre”. Lo ha detto il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra chiudendo a Gizzeria il campo scuola nazionale della Fisascat Cisl.