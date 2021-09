Uomo finisce in un dirupo nella zona di Albi, salvato dai Vigili del fuoco

LA NEWS: Grave incidente, le cui cause sono in corso di accertamento, nella zona di Albi e la frazione di Vincolise. Un uomo di circa 40 anni è finito in un dirupo. Sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. L’uomo è stato recuperato ed è per fortuna cosciente.

La ricostruzione dei Vigili del fuoco sull’accaduto

Stamattina i Vigili del Fuoco della sede centrale del comando di Catanzaro sono intervenuti nel comune di Albi, per soccorso a persona che, durante una escursionein un bosco, è precipitato per circa venti metri lungo un dirupo impervio.

Con l’impiego di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) gli operatori Vigilfuoco hanno raggiunto il malcapitato e prestato le prime cure. Lo stesso, ferito ma cosciente, è stato immobilizzato su barella spinale, recuperato ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Le operazioni di soccorso coordinate da Caludio Zucco