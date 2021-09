L’orafo calabrese Michele Affidato ha ricevuto il prestigioso incarico dalla CCEE di firmare con la sua arte il 50esimo anniversario del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa.

Per l’occasione la nostra azienda – dice Affidato – ha realizzato dei bassorilievi in argento raffiguranti i Santi Patroni d’Europa. I bassorilievi sono stati consegnati al Papa emerito Benedetto XVI, a Papa Francesco, al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella nonché a diversi Cardinali e Vescovi. Come credente e come artista sono molto onorato di aver ricevuto questo incarico e di aver vissuto questo evento insieme ai Cardinali e Vescovi di tutta Europa.