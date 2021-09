Assoluzione Pitaro, Corsi: “Mai avuto dubbi. Ha affrontato la vicenda con tenacia e serenità”

“Mai avuto dubbi sull’integrità etica e amministrativa dell’avv. Pino Pitaro a cui faccio le mie più affettuose congratulazioni per la sentenza con cui è stato assolto (perché il fatto non sussiste) da un’accusa pesante quanto contraddittoria con il suo stile di vita improntato a correttezza, rispetto della legalità, trasparenza e serietà professionale. Gli do, inoltre, pubblicamente atto, avendo avuto modo di parlare con lui di questa incresciosa vicenda che per due anni l’ha rammaricato, di aver affrontato le varie fasi giudiziarie con serenità e tenacia.

E di aver sempre avuto fiducia nella giustizia, al punto che, anche quando non sono mancate strumentalizzazioni mediatiche e insinuazioni sciacallesche, non ha perso mai la pazienza, convinto di doversi difendere solo e soltanto nel processo e mai al di fuori di esso”.

Lo afferma in una nota stampa il consigliere comunale Antonio Corsi.