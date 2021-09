Scontro auto-camion: muore una donna di 40 anni

Una donna di 40 anni Alessandra Paone è morta questo pomeriggio in un incidente stradale che si è verificato a Marcellinara in provincia di Catanzaro sulla Provinciale in direzione Tiriolo. Due i mezzi coinvolti: un camion Iveco ed una autovettura Peugeot 107.

A bordo della vettura la donna, ferita in modo grave. veniva estratta dalle lamiere dell’abitacolo da una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro intervenuta sul posto alle 17.30, ed affidata al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso, risultate purtroppo vane in quanto la giovane è deceduta poco dopo.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza dei mezzi e del sito.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Strada chiusa al transito sino al termine delle operazioni di soccorso.