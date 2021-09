Si ribalta con il trattore e resta incastrato sotto al mezzo. Incidente a Girifalco

Si è ribaltato con il suo trattore. Il fatto è successo stamattina alle 10 circa a Girifalco, esattamente in loc. Orto della Duchessa. Un uomo di 57 anni stava lavorando il su terreno quando, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato rimanendo incastrato sotto il mezzo.

Sul posto arrivati i vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale e quelli del distaccamento di Girifalco. All’arrivo sul posto delle unità vigilfuoco è stato riscontrato che l’uomo era già stato estratto e affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivamente trasportato in ospedale con l’lisoccorso. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del veicolo e del sito. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza.