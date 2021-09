Incidente stradale in via Toti a Lamezia Terme. Due le vetture, una Citroën C3 ed una Toyota CHRV, coinvolte: la toyota, a seguito dell’impatto, si è ribaltata. A bordo c’erano solo i conducenti che sono stati estratti dal personale dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme intervenuta sul posto. Due le vetture coinvolte in una Citroën C3 ed una Toyota CHRV.

I vigili del fuoco hanno, in prima battuta, estratto dall’abitacolo l’anziano conducente della vettura ribaltata; lo stesso ferito ma cosciente, è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e dopo trasportato in ospedale. Illeso il conducente della Citroën C3. Sul posto è arrivata, anche, la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Mentre sono in corso gli accertamenti per capire la dinamica del sinistro.