E’ catanzarese una delle hairstylist di “X Factor”

Contate da 1 fino a 40. Lentamente. E vedrete che ci vuole un po’ di pazienza per far trascorrere il tempo. Ora immaginate 40 anni di vita, di lavoro, di professionalità. Tanti, tantissimi. Eppure oggi sono esattamente 40 anni che Antonella Loprete, parrucchiera di viale De Filippis, tratta con cura i capelli delle sue clienti. Centinaia di clienti, migliaia di clienti. Antonella Hair Diffusion, questo il nome della sua attività, ha disegnato arte tra i capelli per una vita lunga 40 anni. Sono passate generazioni, mode, metodologie di lavoro e approccio allo style ma la sua professionalità è rimasta di altissimo livello, oseremmo dire che si è migliorata col tempo come se le sue mani fossero operaie di una mente geniale che dai capelli tira fuori un’opera d’arte. Le acconciature, lo sappiamo, disegnano il volto delle donne e spesso i loro occhi si rispecchiano nei colori e nei tagli da pittori. Antonella Hair Diffusion si è saputa adeguare ai tempi aggrappandosi al suo talento e oggi, dopo 40 anni, rimane una delle parrucchiere più seguite in città. E non c’è nessuna intenzione di andare in pensione, anzi arrivano importanti novità, una sorta di premio alla carriera. Oggi, intanto, grande festa presso il suo locale per brindare a 40 anni di gloria.

ANTONELLA LOPRETE, HAIRSTYLIST DI X FACTOR

Signore e signori, è catanzarese una delle hairstylist della nota trasmissione televisiva X Factor. Si, proprio Antonella Loprete , una che evidentemente il fattore X del talento ce l’ha dentro, curerà l’immagine e lo stile degli aspiranti cantanti della trasmissione sulla musica più seguita in Italia. Antonella è stata proposta da alcuni professionisti del settore alla produzione della trasmissione che dopo averla incontrata e aver toccato con mano la sua professionalità l’ha scelta per questa nuova grande avventura. “Un’emozione e una soddisfazione enorme – commenta Antonella Loprete – che arriva dopo 40 anni di fatiche e lega la mia professione alla mia passione per la musica e l’arte in genere avendo due figli, Azzurra ed Edoardo, che sono rispettivamente una cantante e un artista. Sarò una delle 10 hairstylist del programma, unica tra Calabria e Sicilia , dovrò seguire l’intera gara e prendermi cura dei capelli dei cantanti e stando nel back stage tutte le puntate live”. E allora, quando ascolterete le nuove voci della musica italiana guardate la loro acconciature, spesso e volentieri è made in Catanzaro, figlie di una mano che sa disegnare i capelli per illuminare un volto. Ci vuole talento, ci vuole l’X Factor.