Incidente Sellia Marina, domani funerali per Massimiliano e Antonio

Domani pomeriggio, ore 16, piazza a mare di Sellia Marina si celebreranno i funerali di Massimiliano Ceccarelli di Cropani e Antonio Costantino di Sellia marina.

Le due guardie giurate sono tragicamente scomparse a causa di un brutto incidente stradale verificatosi pochi giorni fa sulla famigerata strada statale 106.

Di comune accordo, il primo cittadino cropanese Raffaele Mercurio e l’omologo di Sellia marina Francesco Mauro hanno optato per il lutto cittadino, interpretando il clima di profonda mestizia che regna nelle due comunità marinare.

In caso di pioggia, le esequie avranno luogo nella chiesa Stella Maris, non molto lontana dal luogo in cui i due giovani hanno vissuto gli ultimi istanti della loro vita.