Quinta Bolgia rito abbreviato, otto condanne tra gli otto mesi e l’undici anni. Tre le assoluzioni

Sono otto i condannati in rito abbreviato (più alcune aziende) e tre gli assolti nell’ambito del procedimento penale Quinta Bolgia che scaturisce da una inchiesta della Dda presupposto per lo scioglimento per infiltrazioni con la criminalita organizzata della stessa Azienda Sanitaria Provinciale catanzarese ora commissariata. Condanna anche per l’ex commissario straordinario dell’Asp Perri, assoluzione invece per quello amministrativo Pugliese.

Le accuse per i vari soggetti coinvolti andavano dall’associazione a delinquere di stampo mafioso alla frode nelle pubbliche forniture, dall’illecita concorrenza con minaccia o violenza, alla turbata libertà dell’industria o del commercio.

La sentenza è stata pronunciata oggi dal giudice Paola Ciriaco (sezione Gip Gup). In tutto undici le persone a giudizio e come detto otto i condannati. Eccone i nomi:

Pietro Putrino undici anni di reclusione (avvocati Francesco Gambardella e Massimiliano Carnovale)

Diego Putrino, (39 anni) nove e sei mesi (avvocati Francesco Gambardella e Massimiliano Carnovale)

Diego Putrino, (54 anni) nove anni e sei mesi (avvocato Giuseppe Senese)

Vincenzo Torcasio, nove anni e quattro mesi (Avvocato Antonio Larussa)

Silvio Rocca dieci anni e sei mesi (Avvocati Salvatore Staiano ed Enzo Andricciola)

Ugo Bernardo Rocca nove anni e due mesi (Avvocati Salvatore Staiano ed Enzo Andricciola)

Giuseppe Perri ex commissario Asp otto mesi di reclusione (avvocati Antonio Larussa e Pasquale Cristano)

Francesco Antonio Di Spena due anni e otto mesi (Avvocati Nicola Aloisio e Lucio Canzoniere)

Condannate a pene pecuniarie di 206mila euro anche quattro aziende ovvero: Croce Rosa Putrino (avvocato Ottavio Serranò), La Pietà Putrino (Avvocato Michele Cerminara), Putrino Service (avvocato Ottavio Serranò), Rocca Servizi (avvocato Ottavio Serranò).

Assolti invece : Roberto Frank Gemelli (avvocato Antonio Larussa), Sebastiano Felice Corrado Mauceri (avvocato Antonio Larussa) Giuseppe Pugliese (avvocato Francesco Laratta)