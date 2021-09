Auto travolge pedone, incidente mortale a Soverato

Aggiornamento ore 21: 31: Un pedone, A.C. falegname di 80 anni , ha perso la vita dopo essere stato travolto in via Amirante a Soverato da una Panda condotta da un uomo di 69 anni. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma è deceduto a causa della gravità delle sue condizioni.

Aggiornamento 21: 29: Secondo quanto appreso poco fa, in via Amirante a Soverato, un pedone è stato investito da un’automobile rimanendo gravemente ferito. Il trasporto immediato in ospedale e le prime cure non sono bastate ad evitare la morte di un anziano del posto.

News 21.23: Una persona ha perso la vita pochi minuti fa all’ospedale di Soverato a causa di un incidente stradale, di cui ancora non si conoscono cause e mezzi coinvolti, nella città ionica in via Amirante. Sul posto un’ambulanza che ha trasportato il ferito in ospedale e le forze dell’ordine per gli accertamenti del caso.