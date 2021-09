Comune e Università, giornata formativa al Complesso Monumentale San Giovanni

La prestigiosa location didattico-formativa del Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro ospiterà due eventi di grande valore scientifico e culturale, che si terranno entrambi nella stessa giornata del 1 ottobre 2021. La mattina alle ore 10, nell’ambito delle iniziative culturali promosse dal Comune di Catanzaro in occasione della mostra “Chagall La Bibbia”, si terrà l’evento sul tema “Il rapporto tra Arte e Religione”, che vedrà direttamente coinvolto l’Ateneo catanzarese.

Gli sforzi collaborativi tra Comune e Università, promossi da prima dell’estate dal direttore della Scuola di Alta Formazione dell’UMG, hanno portato ad una prima occasione, auspicabilmente lunga, di iniziative comuni da tenere nella location storica del capoluogo. Dopo i saluti delle autorità comunali, accademiche e religiose, interverranno alla conferenza il dott. Domenico Piraina, Direttore del Palazzo Reale e di Musei Scientifici di Milano, nonché curatore della mostra su Chagall, estesa fino al 10 ottobre 2021 nei locali museali del Complesso Monumentale, e il prof. Domenico Bilotti, docente a contratto di Diritto e Religioni presso l’Università Magna Grӕcia di Catanzaro. A fine della conferenza, il curatore della mostra accompagnerà i partecipanti a visitare la mostra. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@4culture.it.

Nel pomeriggio alle ore 15, come già annunciato nella notizia http://web.unicz.it/it/news/92185/convegno-su-il-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza, si terrà un convegno rilevante sul tema di grande attualità “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.): quadro normativo e misure di esecuzione degli investimenti”. Dopo i saluti del Magnifico Rettore prof. Giovambattista De Sarro, e del direttore della Scuola di Alta Formazione dell’Università Magna Grӕcia di Catanzaro, la moderazione dell’incontro sarà portata avanti dal dottore Luca Iera, magistrato del TAR del Lazio, che ha proposto l’iniziativa da diverse settimane. La scaletta di interventi prevede illustri ospiti, come il noto sottosegretario alla Sanità, prof. Pierpaolo Sileri, il componente del CSM e professore di diritto privato del nostro Ateneo prof. Fulvio Gigliotti, la professoressa Maria Colurcio, ordinario di economia e gestione dell’impresa presso l’Università Magna Grӕcia di Catanzaro, la dottoressa Brunella Bruno, magistrato del TAR del Lazio, il dottore Andrea Luberti, magistrato della Corte dei Conti presso la sezione della Toscana, e il dottore Antonio Mazzei, esperto di programmazione e attuazione di fondi europei. Per informazioni e prenotazioni scrivere ad altaformazione@unicz.it.

Certamente entrambi i temi dei convegni daranno luogo a proficue discussioni tra i relatori e i partecipanti, che potranno essere seguite anche on line. Gli studenti dell’UMG, che si prenoteranno e presenzieranno potranno, in funzione delle deliberazioni delle Scuole e dei Dipartimenti di pertinenza, avere riconosciuti i crediti formativi associati a tali iniziative, di cui si allegano le relative locandine. Stefano Alcaro, in qualità di direttore della Scuola di Alta Formazione, esprime soddisfazione per la duplice attività formativa presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Catanzaro. Essa attesta la volontà, già ben evidenziata in occasione della conferenza stampa del 9 giugno scorso presso la sala del lucernario dello stesso plesso didattico, di realizzare eventi di elevato spessore culturale e scientifico, in collaborazione con qualificati partner, tra cui il Comune di Catanzaro.