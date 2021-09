Due comunità unite nel dolore. Sellia Marina e Cropani hanno salutato Antonio e Massimiliano

Quanto dolore si può sopportare? Non c’è limite alla sofferenza, si sopporta e basta.

E se è vero che nulla è certo tranne la morte, così inaspettata e tragica Antonio e Massimiliano non potevano aspettarsela. Antonio Costantino e Massimiliano Ceccarelli (rispettivamente 48 e 47 anni) viaggiavano a bordo di una Fiat Panda di proprietà della PolService ed hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla s.s. 106 a Sellia Marina nella notte tra domenica 26 e lunedì 27 settembre. Antonio e Massimiliano erano due guardie giurate, erano uno di Sellia Marina l’altro di Cropani e lavoravano insieme da anni. Uniti nel lavoro, nella sorte e nell’ultimo saluto che hanno condiviso, questo pomeriggio nella Piazzetta a Mare a Sellia Marina.

Anche il cielo era triste ed ha pianto tutte le sue lacrime sulle due bare, posizionate una accanto all’altra e scortate dai colleghi, in quel luogo così estraneo alla sofferenza. Eppure.

«Le due comunità, Sellia Marina e Cropani sono addolorate ma non rassegnate: la rassegnazione non è del cristiano che crede invece nella fede e nella Resurrezione del Signore ed ha la certezza che i suoi cari continueranno a vivere anche dopo la morte, in Paradiso» sono state le parole di Don Giuseppe Cosentino nella sua omelia di commiato. «La morte di questi due uomini – ha continuato il parroco – ci deve far capire, ancora una volta, che bisogna amare perché la vita è un soffio». Già. Ma quanto dolore si può sopportare?