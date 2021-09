“Con l’arrivo del nuovo questore di Catanzaro, dott. Maurizio Agricola, ( l’insediamento avverrà domani ) e al quale auguriamo un benvenuto ed i migliori auguri per un proficuo lavoro nella provincia catanzarese, non possiamo esimerci dal ringraziare il Dott. Mario Finocchiaro che, al termine di una gloriosa carriera, lascia la guida della Questura per andare in pensione per raggiunti limiti d’età”. E’ quanto si legge nella nota del segretario provinciale generale del Siulp (Sindacato unitario lavoratori polizia) Gianfranco Morabito.

“Il dottore Finocchiaro, nella sua permanenza a Catanzaro, – si legge nella nota – è riuscito a farsi apprezzare per le sue qualità professionali ma, specialmente, per le sue straordinarie qualità umane e per la sensibilità che ha dimostrato nei confronti degli uomini e delle donne della Polizia catanzarese. Ed è proprio in ragione di ciò che, nel corso dei lavori del direttivo provinciale del Siulp svoltisi nei giorni scorsi dove è intervenuto il Dott. Finocchiaro, il Siulp catanzarese, con immenso piacere, ha inteso rendergli il giusto merito, ringraziandolo per essere riuscito a ridare serenità e dignità a tutti gli operatori di Polizia tramite una gestione improntata al buon senso ed all’equilibrio. Si tratta di concetti basilari per la serenità lavorativa su qualsiasi luogo di lavoro che il Segretario Provinciale, Gianfranco Morabito, ha ribadito durante la cerimonia di saluto organizzata dal Dott. Finocchiaro alla presenza di tutti i poliziotti catanzaresi e di cui, purtroppo, durante la gestione precedente se ne erano perse le tracce. Peraltro, il direttivo provinciale ha inteso omaggiare il dottore Finocchiaro con un dono simbolico che ricorda il 40° anniversario della nascita del Siulp e, quindi, della smilitarizzazione della Polizia di Stato e che coincide proprio con l’anno in cui Egli è stato collocato in quiescenza. Nel medesimo contesto è stata consegnata una targa allo storico quadro sindacale, Sostituito Commissariato Longo Francesco che, dopo 42 anni di onorato servizio, svolto sempre in ‘prima linea’, è andato in pensione per raggiunti limiti di età. Anche all’amico ed ottimo quadro sindacale Francesco Longo va tutta la nostra riconoscenza e gratitudine per il lavoro svolto in questi anni”.