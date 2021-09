Un esposto di Calabria resistente e solidale per il mancato rispetto delle tariffe sull’acqua

L’Associazione Calabria resistente e solidale, assistita dal legale Francesco Di Lieto, ha presentato due giorni fa alla procura di Catanzaro un esposto per il mancato rispetto della sentenza 246 della Corte costituzionale del 16 luglio 2009 che bocciava il ricorso presentato tra le altre dalla Regione Calabria contro le norme in materia ambientale del testo unico del 2006 vincolanti le Regioni a cedere l’acqua ai Comuni secondo le tariffe determinate dal Cipe (il Comitato interministeriale per la programmazione economica).

Lo ha rivelato lo stesso Di Lieto questa mattina nel corso di una manifestazione elettorale tenuta nella Sala concerti del comune di Catanzaro. Nel 2009 presidente di giunta era Agazio Loiero, assessore ai Lavori pubblici Luigi Incarnato. “La sentenza – ha detto Di Lieto – si è fermata a Eboli, come il Cristo di Levi, e in Calabria non ha trovato applicazione. Nonostante pareri unanimi, tra i quali quello richiesto nel 2012 dalla Regione al Comitato di consulenza giuridica della Giunta regionale presieduto dal professor Nicola D’Ascola che in sostanza diceva: non c’è materia del contendere, dovete provvedere ai conguagli verso i Comuni. Non è stato fatto. Ricordo ancora un ‘barricadero’ sindaco Sergio Abramo che gridava contro le tariffe illegittime quando la Regione era guidata da Loiero, salvo poi dimenticarsene quando si è seduto sulla poltrona di Sorical. Poi a Sorical c’è stato Luigi Incarnato che era stato l’assessore a proporre il ricorso alla Corte costituzionale, e in ragione di ciò si poteva sperare in una reminiscenza.

Neppure quella, e con l’attuale commissario, Cataldo Calabretta, è la stessa cosa. Di fatto le tariffe Sorical vengono applicate ai Comuni e quindi spalmate sui cittadini. Ogni famiglia di Catanzaro paga 600 euro in più all’anno per tenere in vita un carrozzone in liquidazione. Ricordo a me stesso che il governo Chiaravalloti diede l’acqua al privato con il presupposto che avrebbe dovuto sistemare le reti: è inutile dire come sono ridotte le reti a Catanzaro. Il governo Loiero, e qui siamo veramente all’apoteosi, ha contratto un prestito per finanziare il privato Violà e ora si parla di liquidare Sorical, ma rimane il debito contratto con derivati in una banca tedesca”.