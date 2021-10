Dopo anni di denunce pubbliche il Comune di Squillace chiude il cavalcavia di collegamento con Copanello

Erano del 2017 le prime segnalazioni. Quel cavalcavia che collega Squillace lido con Copanello necessitava, quanto meno, di alcune verifiche rispetto alla sicurezza. Ma all’epoca gli entri competenti si trincerarono ognuno dietro le proprie posizioni.

La differenza tra il 2017 e il 2021 è che finalmente oggi se ne è accorto anche il comune di Squillace .

Il sindaco Pasquale Muccari ha infatti firmato, in via cautelativa, un’ordinanza in cui si evidenza la grave criticità rilevata lungo il cavalcavia che collega Squillace lido e Copanello con ex SS 106 (attualmente strada provinciale). “Considerato – si legge nell’ordinanza numero 202 – che esiste il concreto pericolo sia per i traffico veicolare che pedonale, si ravvisa la necessità, in via precauzionale di interrompere il traffico da oggi fino alla messa in sicurezza”.