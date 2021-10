Nessuno è autorizzato a raccogliere fondi per conto del CCS dando in cambio una penna

In seguito a numerose segnalazioni ricevute da diverse zone della città di Catanzaro, relative all’avvio di una raccolta fondi per conto e a sostegno della struttura, il Centro Calabrese di Solidarietà comunica che nessuno è stato autorizzato a chiedere offerte per conto e a sostegno dell’Ente dando in cambio una penna. Gli organi direttivi e amministrativi – che hanno sporto regolare denuncia contro ignoti per bloccare ogni tentativo di truffa – invitano a segnalare alle Autorità competenti chiunque si presenti come volontario del CCS con l’intento di chiedere soldi con queste modalità.