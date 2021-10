Pazienti diabetici Catanzaro, l’Asp risponde: “Gli uffici avevano risolto”

In riferimento a quanto apparso sugli organi d’informazione, riguardante l’assistenza sanitaria territoriale per pazienti affetti da diabete mellito, l’Asp di Catanzaro rassicura che gli uffici preposti avevano già provveduto a risolvere dal punto di vista burocratico la situazione evidenziata sulla stampa per consentire la normale fruizione del servizio nei tempi tecnici necessari.

Completate le procedure, i pazienti affetti da diabete mellito potranno rivolgersi ai rispettivi distretti di competenza per vedere soddisfatte le proprie richieste e ottenere il necessario materiale sanitario.

Leggi anche la lettera aperta Asp di Catanzaro e il diritto alla salute negato ai pazienti diabetici