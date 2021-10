Regionali, Gratteri: “Non votate per chi promette di sistemare vostro figlio”

“Votate per tutti tranne per quelli che sono venuti o vengono a casa vostra a dire che sistemeranno vostro figlio”. Lo ha detto il procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Gratteri, a margine di un’iniziativa organizzata dalla Cgil a Lamezia Terme (Catanzaro), rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto un commento sulle elezioni regionali in programma il 3 e 4 ottobre in Calabria. Sintetico il commento anche il non commento sulla sentenza di condanna di Domenico Lucano candidato ed ex sindaco di Riace. “Non commento mai le indagini perche’ non conosco nulla. Non ho mai letto il capo di imputazione. Quindi, non posso dare una valutazione”.