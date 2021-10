Una giornata ecologica per ripulire dai rifiuti la strada sino al maneggio Valle dei Mulini

Una giornata ecologica con l’obiettivo di ripulire una zona della città in cui i rifiuti la fanno da padrone. E’ quella che è stata organizzata per domani da Alfredo Moniaci, già promotore di “Un fiore per ogni albero” nei giorni che sono seguiti all’incendio della pineta di Siano. La zona in questione è quella che va dalla Coop sino al maneggio Valle dei Mulini. E’ lo stesso Moniaci che spiega su Facebook come è nata l’idea condivisa con Donato Reina presidente del Rotaract Catanzaro. Con Donato – scrive Moniaci – “ci siamo incontrati in via Corrado Alvaro, zona sottostante la coop sita in via Gioacchino da Fiore.

Abbiamo fatto un breve sopralluogo della zona e ci siamo accorti che questo angolo di quartiere aveva immediatamente bisogno del nostro aiuto.

Abbiamo iniziato a camminare, dalla Coop fino ad arrivare al maneggio “Valle dei Mulini”, ci siamo accorti che la zona era piena zeppa di rifiuti, rifiuti che devono essere smaltiti immediatamente, e ne abbiamo raccolto due buste piene.

Purtroppo la mole di rifiuti presente lungo il tragitto è veramente esagerata e ci siamo resi conto che da soli sarebbe impossibile ripulire la strada, quindi abbiamo avuto un’idea.

Quest’idea prende forma e diventa una giornata ecologica dal nome: “Un posto di cui occuparci”, l’iniziativa si svolgerà sabato 2 Ottobre 2021, dalle ore 8,30 fino a fine raccolta, l’invito è rivolto a tutti i privati e le associazioni presenti sul territorio”.