Cani randagi, segnalazioni a Catanzaro

Ancora segnalazioni di cani randagi anche nel territorio di Catanzaro. L’ultima arriva da un lettore che fa riferimento ad avvistamenti non lontano da via Gioacchino da Fiore (le foto si riferiscono a una rotatoria). Il lettore racconta di essere stato inseguito in due occasioni mentre transitava con l’auto. “Mi chiedo cosa potrebbe capitare se qualcuno si trovasse in zona a piedi” aggiunge.