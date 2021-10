Controlli Carabinieri, 33enne denunciato a Marcellinara per abuvismo edilizio

Nell’ambito dei controlli del territorio che hanno portato a denunce e arresti a Catanzaro a Marcellinara, un 33enne è stato denunciato per abusivismo edilizio per aver realizzato, senza alcuna autorizzazione, nel proprio giardino una piscina ed un ampliamento dell’abitazione costruendo in totale 9 manufatti abusivi quale dependance dell’immobile e accessori alla citata piscina. Mentre a Settingiano, è stato deferito all’A.G. un pregiudicato 55enne per aver appiccato senza controllo un incendio di sterpaglie in località Valdaro.

Mentre a Conflenti, un pregiudicato è stato denunciato poiché fermato alla guida di un veicolo rubato, subito restituito al legittimo proprietario.

Altro obiettivo importantissimo è stato individuare situazioni di “lavoro sommerso” cd. “in nero” ovvero irregolare e di sfruttamento. Infatti, nell’ambito di specifiche verifiche alle attività produttive, industriali e commerciali, eseguite dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, sono state controllate decine di aziende e per tre di queste con sede rispettivamente a Nocera Terinese, Squillace e Montepaone sono state elevate sanzioni amministrative per circa 25 mila euro, in quanto impiegavano personale in attività lavorativa senza averli assunti quindi senza alcuna tutela.

A Platania, un pregiudicato 26enne veniva fermato dai Carabinieri alla guida di un’auto senza patente perché revocata. È stato denunciato e il veicolo sottoposto a sequestro.

Infine a Borgia, un detenuto agli arresti domiciliari veniva sorpreso al di fuori della propria abitazione, deferito all’Autorità Giudiziaria per evasione e sottoposto nuovamente alla misura restrittiva.