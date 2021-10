Iter per la realizzazione degli Studios, la soddisfazione di Minoli

“Il mandato della compianta presidente Jole Santelli si sta realizzando. In un anno, la Fondazione Calabria Film Commission ha prodotto sei film su sei donne importanti della Calabria con giovani attrici di talento e registi calabresi ed ha iniziato l’iter per la realizzazione degli Studios. Sulla linea del rilancio del Sud, descritto ed auspicato dal presidente del Consiglio dei Ministri, si sta realizzando qualcosa che, non solo porterà il nome della Calabria nel mondo, ma rappresenterà anche un’occasione di sviluppo per questo territorio ricco, in questo settore come in altri, di professionalità che hanno il diritto di essere valorizzate e che, grazie agli Studios, non avranno più il bisogno di abbandonare questa meravigliosa terra per cercare fortuna altrove, ma potranno dimostrare alla Calabria ed al mondo intero tutto il loro valore e la loro genialità”. E’ quanto afferma Giovanni Minoli, Commissario Fondazione Calabria Film Commission.