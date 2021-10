Si è insediato a Catanzaro il nuovo consiglio dell’ordine dei geologi della Calabria

Venerdì primo ottobre, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria. Nella sede recentemente acquistata e inaugurata, sita in Catanzaro alla Via F. Bisceglia n. 4, si è proceduto alla seduta di insediamento con elezione delle Cariche. Sono risultati eletti (all’unanimità): Giulio Iovine (Presidente), Domenico Putrino (Vicepresidente), Giovanni Andiloro (Segretario), Maria Alice (Tesoriere). Completano il Consiglio Anna Altomare, Carlo Artusa, Vincenzo Basile, Rosario Biafora De Simone, Luigi Spina, Giuliana Teti, per la sezione A, e Giuseppe Feoli per la sezione B.