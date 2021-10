Addio all’ex giocatore del Catanzaro Daniel Leone. Aveva 28 anni

Il tumore gli aveva già rubato i sogni, allontanandolo definitivamente dal campo di calcio ormai da qualche anno. Ma alla durezza della malattia Daniel Leone aveva sempre risposto con coraggio trovando nelle amicizie più strette, nell’amore, nella voglia di vivere e nella famiglia la forza di andare avanti, nonostante tutto. Fino ad oggi: alla nuova offensiva della bestia, troppo difficile da parare anche per uno come lui. Ventotto anni, ex giallorosso nella stagione 2016/17, Daniel Leone si è spento ieri.

IL CALVARIO – Un incubo iniziato nel 2014 quando vestiva la maglia della Reggina: un forte mal di testa, gli accertamenti, poi il terribile verdetto e l’operazione d’urgenza. Sembrava finito tutto lì, su quel lettino d’ospedale. E la carriera di portere pronta a ricominciare da Catanzaro dopo le esperienze a Pontedera, alla Reggiana, alla Torres ed al Latina. Nell’estate 2016 l’arrivo in giallorosso, agli sgoccioli della gestione Cosentino con il ritorno in campo da titolare a Siracusa il 3 dicembre. A maggio 2017 la simbolica partecipazione alla Partita del Cuore giocata allo Stadium di Torino insieme alle stelle del calcio per promuovere la ricerca sul cancro. Poi l’inizio del nuovo calvario ed il ritiro definitivo dall’attività agonistica ufficializzato sui social nel luglio 2018. “E’ arrivato il momento di dire addio a ciò che ho sempre desiderato, che ho sempre sognato e che ho sempre amato – l’amaro sfogo di Leone – La vita è un destino ed io ho preso la strada della mia salute per chi mi vuole bene, per chi mi ama e per mia figlia. E’ un dispiacere lasciare ciò che ami dopo anni e anni di sacrificio ma ho una nuova battaglia da vincere”. Una battaglia come detto condotta con dignità e coraggio fino ad oggi, fino all’ultimo minuto.