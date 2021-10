Covid nell’area centrale della Calabria, un nuovo caso positivo

Sono 544 in totale i tamponi eseguiti nell’ultimo giorno per l’area centrale della Calabria.

I test molecolari 446. Un nuovo caso positivo nel Vibonese. A Catanzaro sono stati eseguiti 134 test (H 98, territorio 36, operatori 0, rientri 0); a Vibo 68 (H 0, territorio 68, operatori 0, rientri 0).

Inoltre vi sono 14 noti positivi: 1 per il Catanzarese e 13 per il Vibonese.

Sono stati eseguiti per l’Asp di Cosenza 244 tamponi.

I test molecolari negativi sono stati 120 (escluso Asp Cs). I est antigenici rapidi immunocromatografici 98.In totale i test negativi 218 (escluso Asp Cosenza).