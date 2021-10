Cerca di portare via i figli alla madre, lite furibonda in piazza Matteotti

Una furibonda lite è quella che è accaduta poco fa nei pressi di piazza Matteotti. Secondo le prime testimonianze, un uomo avrebbe voluto portare via con la forza i figli dalla custodia della madre. A quel punto le urla che hanno creato panico anche tra i passanti. Per far rientrare la situazione è stato necessario intervento di due equipaggi della Squadra Volanti e dei Militari in servizio nei pressi della Procura.