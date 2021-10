Negato ancora una volta il diritto di voto a soggetti disabili, la denuncia di Fand

“Quanto accaduto però nelle ultime 24 ore presso molti seggi elettorali ove è stato negato il diritto di voto a soggetti ciechi che necessitavano di essere accompagnati in cabina elettorale non può far altro che indignarci non solo per il mancato rispetto delle normative che tutelano le persone con disabilità nell’esercizio del proprio diritto e dovere civico ma per la totale mancanza di buon senso e soprattutto di formazione di quei soggetti che, chiamati ad operare nell’interesse di tutti, non vengono formati a dovere”. E’ quanto afferma Luciana Loprete Presidente della FAND di Catanzaro.

“Sono oltre 20 anni – si legge nella nota – che mi adopero affinché ad ogni tornata elettorale i cittadini disabili si rechino nei propri seggi e che nel contempo non accadano situazioni spiacevoli e discriminanti come quelle dove si sono imbattuti alcuni cittadini ai quali è stato negato il diritto di voto, ed ogni anno, purtroppo vedo riaccadere le medesime discriminazioni.

“L’auspicio – continua Luciana Loprete – è che i seggi elettorali non diventino ancora una volta un luogo discriminante, un luogo ove l’ignoranza non consente ad un cittadino, un contribuente come gli altri di poter decidere a chi esprimere la propria preferenza di voto. Chiediamo quindi che gli enti deputati alla segnalazione di Presidenti, segretari e scrutinatori di seggio, da queste parole si facciano carico di formare ed informare perché quanto accaduto a tanti disabili in questi giorni non abbiano più ad accadere”.

“Un elemento – si legge nella nota – che sancisce la differenza tra una cultura democratica ed una cultura sovranista è sicuramente rappresentata dalla possibilità che nella prima, il popolo possa attraverso l’esercizio del proprio voto determinare quali saranno i soggetti deputati ad amministrare la cosa pubblica. Il diritto di voto, sancito dalla nostra Costituzione è quindi quel principio fondante della democrazia di un Paese e lo è perché tutti, senza distinzione di sesso, religione o condizione fisica possono esercitarlo liberamente così come sancito dalla Legge 5 febbraio 2003, n. 17 che ne determina le modalità. Definizione ovviamente che non sempre trova fondamento quando a chiedere di esercitarlo sono quei soggetti che soffrono di patologie invalidanti che non ne consentono l’autonomia necessaria ad esprimere la propria preferenza, seppur nello specifico sia le normative vigenti in materia, sia il buon senso esplicitino senza alcuna forma di contraddizione quali siano le modalità affinché gli stessi possano esprimersi”.