Quando inizia il monitoraggio SarsCov2 nelle scuole?

La scuola in Calabria è iniziata da oltre dieci giorni mentre il piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 che dovrebbe tenersi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado inviato a firma dall’Istituto Superiore di Sanità Dipartimento Malattie Infettive, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Struttura Commissariale per l’emergenza COVID-19, Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale Dipartimento Tutela della Salute ed ASP porta la data 1 settembre 2021. Queste le prime parole di Stefano Mellea coordinatore provinciale politiche sociali per il partito Fratelli d’Italia.

Per capire di cosa si parla – dice Mellea – entriamo direttamente nello specifico su come dovrebbe funzionare questo monitoraggio scolastico, iniziando con il dire che le scuole primarie e secondarie di primo grado saranno

individuate dalle autorità sanitarie regionali d’intesa con gli uffici scolastici regionali, su

base provinciale, tenendo conto della rappresentatività della provincia di riferimento; potenziale di adesione; fattibilità logistica (trasporto verso i laboratori di biologia molecolare individuati).

I campioni saranno raccolti ogni 15 giorni, stabilendo un calendario di riferimento suddiviso in sessioni per permette alle Regioni/PP.AA. di effettuare la raccolta dei campioni anche in giorni diversi della stessa sessione ed evitare il sovraccarico dei laboratori.

La prima fase – continua Mellea – detta “di avviamento” di raccolta dei campioni sarà eseguita nella sede scolastica con l’ausilio di personale sanitario. Successivamente si utilizzerà la modalità di “auto-raccolta” svolta dal proprio genitore appena svegli, direttamente nella propria abitazione. I campioni raccolti, etichettati con le generalità del soggetto saranno trasportati presso l’Istituto di frequenza il quale provvederà tramite il referente scolastico a trasportarli ai laboratori di biologia molecolare di riferimento individuati dalla Regioni/PP.AA.

Dalla tabella riportata negli allegati – incalza Mellea – che fa riferimento alla numerosità degli studenti da invitare ogni sessione quindicinale per la regione Calabria provincia di Catanzaro, gli studenti da invitare al test dalla scuola primaria è pari a 323 mentre dalla scuola secondaria sono 210. I test da dover effettuare agli alunni della scuola primaria sono 194 mentre alla scuola secondaria sono 126.