Scopri Catanzaro, Cardamone entusiasta per la riuscita dell’iniziativa

L’assessore alla cultura, Ivan Cardamone ha commentato il successo di Scopri Catanzaro: “Il successo degli eventi di Scopri Catanzaro rappresenta la conferma che la passione, l’amore e l’appartenenza alla città di un gruppo di giovani catanzaresi possono contribuire ad animare il nostro territorio e a farlo conoscere e ad apprezzare nelle sue eccellenze”.

“Quattro giorni ricchi di arte, cultura, divertimento a 360 gradi nel centro storico, attraverso un programma articolato, promosso dalla cooperativa Artemide, che ha visto tanti giovani professionisti unire le forze, insieme all’amministrazione, coinvolgendo anche l’Università e l’Accademia di Belle Arti in attività mirate alla promozione del territorio. Nonostante le difficoltà organizzative dettate dalle restrizioni anti covid, alla fine sono state oltre 700 i partecipanti alle diverse attività che hanno avuto come quartier generale il Complesso monumentale del San Giovanni. In particolare, – si legge nella nota – la “Notte al museo” ha offerto l’opportunità di visitare la mostra su Chagall, con modalità suggestive, coinvolgendo specialmente il pubblico dei giovani. Inoltre, tutti gli eventi sono stati pienamente accessibili, registrando la presenza di quaranta sordi da tutta la Calabria. Grazie all’esempio e alla forza di volontà di quanti collaborano per la realizzazione di simili iniziative, tutta la città può trarne giovamento, con l’auspicio di poter garantire, da parte dell’amministrazione, un supporto sempre più forte e duraturo”.