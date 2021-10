Morte Geppino Martino, il cordoglio del sindaco Abramo

Il sindaco e presidente della Provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ha espresso il cordoglio delle amministrazioni per la scomparsa del medico Giuseppe Martino, storico medico sociale del Catanzaro ed ex presidente dell’ente intermedio. “Geppino Martino, come lo conoscevano tutti, è stata una grande persona: medico bravo, apprezzato e competente, uomo di cultura, tifoso appassionato di quella che è stata per tanti anche la “sua” squadra di calcio, figura di spessore della città e di tutta la provincia, amministratore attento. Alla famiglia rivolgo le più sentite condoglianze”.