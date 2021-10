Palazzo Fazzari inaccessibile ai portatori di handicap, botta e risposta tra Viapiana e De Marco

Il caso dell’inaccessibilità di Palazzo Fazzari ai portatori di handicap in occasione del Materia Festival, sollevata da Luca Viapiana, è diventato un dibattito social, come molti dei temi importanti negli ultimi anni. Il dirigente responsabile di Agenda Urbana per il Comune di Catanzaro ha infatti risposto all’artista catanzarese

La posizione del Comune e di Tonino De Marco

Condivido totalmente la tua delusione e la tua battaglia per l’abbattimento delle barriere architettoniche che è battaglia di civiltà e di vivibilità urbana che interroga la coscienza e l’impegno di tutti. Da persona che ha avuto la responsabilità della programmazione di Agenda Urbana mi tocca però qualche precisazione per evitare commenti ingiustificati e frettolosi. Palazzo Fazzari è rientrato nella programmazione di Agenda Urbana che ha consentito il recupero di un bene architettonico di pregio altrimenti abbandonato, ma purtroppo stiamo parlando di un bene storico tutelato dalla Soprintendenza allocato al secondo piano il cui unico accesso è consentito da una scala storica stretta che non può essere ristrutturata. Ciò nonostante è stato realizzato un ascensore autorizzato dalla Soprintendenza che serve proprio per garantire l’accessibilità ai disabili e agli anziani all’edificio.

Purtroppo l’ascensore per problemi tecnici e condominiali non è ancora definitivamente collaudato ed usufruibile e lo sarà tra poco tempo per l’utilizzo a regime definitivo di Palazzo Fazzari

L’utilizzo provvisorio di Palazzo Fazzari per l’esposizione di “Materia “ che ha voluto valorizzare la riqualificazione di Palazzo Fazzari si scontrava purtroppo con il limitato utilizzo dell’ascensore, che mi rendo conto ha comportato le limitazioni che tu hai correttamente evidenziato, e che erano state poste all’attenzione degli organizzatori della manifestazione all’atto della concessione. Ti confermo che l’accesso al Fazzari è previsto secondo le norme di accessibilità e l’utilizzo definitivo dell’immobile per la sua finalità di inclusione sociale, come hai giustamente ricordato, è infatti condizionato al completamento degli arredi e del definitivo collaudo dell’ascensore che già esiste. Palazzo Fazzari come è noto e risulta con chiarezza sul sito dedicato del Comune per Agenda Urbana è destinato ad ospitare oltre gli uffici di Agenda Urbana la sede dell’Agenzia comunale per il social housing e l’Urban Center ed il Laboratorio di partecipazione Urbana , oltre che una esposizione delle opere del maestro Amelia, e lo sarà nel pieno rispetto delle nome e di accessibilità che ovviamente hanno dovuto fare i conti con la particolarità architettonica e storica dell’immobile che limita le possibili ristrutturazioni . Penso che questa precisazione sia necessaria proprio per valorizzare la tua battaglia per l’accessibilità, ma anche per evitare ingiusti commenti di chi non conosce a pieno lo stato dell’arte dei lavori di ristrutturazione . Ti ricordo inoltre che Agenda Urbana ha previsto uno specifico investimento per l’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accessibilità dei disabili. Ti ringrazio perché il tuo appassionato intervento ha consentito di rimettere al centro dell’attenzione di tutti il tema dell’accessibilità in una Città’ che in genere lo ignora a tutti i livelli.

La controreplica di Luca Viapiana

Trattandosi di temi sui quali è bene discutere con cognizione, la tua risposta mi impone alcune precisazioni necessarie. La normativa che regola l’abbattimento delle barriere architettoniche si rifà alla legge 13/89 e al suo regolamento di attuazione, il D.M. 236/89. Qualche anno più tardi, con la legge 104/92 ed il D.P.R. 503/96, questa normativa è stata estesa anche agli edifici pubblici, con procedure semplificate per l’adeguamento degli edifici culturali (previo consenso della Soprintendenza). Spesso si ritiene erroneamente che le norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche possano essere applicate in accezione restrittiva agli immobili “vincolati”, in quanto gli interventi potrebbero essere lesivi delle caratteristiche storico artistiche del bene tutelato. Non è proprio così. Semplicemente, in caso di edifici preesistenti al 1989 come Palazzo Fazzari, la normativa (DM 236/89, artt. 4.1.12 e 8.1.12) prevede una deroga riguardo le dimensioni del vano corsa e della cabina ascensore, deroga che consente, in caso di impossibilità di installare impianti di dimensioni superiori, di optare per un impianto più piccolo (rispetto agli standard previsti per le nuove costruzioni) che rispetti però una misura minima della cabina pari a 1,20 m di profondità e 0,80 di larghezza, con uno spazio antistante alla porta di 1,40 x 1,40 m. L’ascensore a cui fai riferimento, di cui ho preso visione e che non può accogliere alcuna carrozzina, non rispetta minimamente questi standard e se ti va possiamo incontrarci e misurarlo assieme. Perdona la franchezza ma quando affermi che dopo il suo imminente collaudo questo ascensore potrà accogliere “anziani e disabili dell’edificio” dici un’autentica assurdità.

Non riesco poi a capire come tu possa dirmi in modo sibillino che “le limitazioni erano state poste all’attenzione degli organizzatori della manifestazione all’atto della concessione”, organizzatori che credo dovrebbero prendere una posizione

Marco Polimeni Domenico Garofalo Giuseppe Anania. E perché, allora, la concessione è stata data? Il Decreto Presidenziale 24/07/1996, n. 503 art. 19 statuisce che negli edifici esistenti di interesse culturale siano consentite alcune deroghe nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscano pregiudizio per i valori storici ed estetici del bene tutelato ma in ogni caso il soddisfacimento del requisito di accessibilità va realizzato attraverso opere provvisionali (meglio se realmente utilizzabili, aggiungo io) oppure, in subordine, con attrezzature d’ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. Come sai bene a Palazzo Fazzari non c’è nulla di tutto ciò. Apprezzo la tua analisi puntuale, ma essa non cambia di una virgola le mie considerazioni ampiamente argomentate.

Come sempre in queste occasioni registro una serie di giustificazioni ex post che gli addetti ai lavori si trovano costretti, loro malgrado, a fornirmi

Rimangono i fatti, che a questo punto tutti conosciamo. E anche sulla base della tua ricostruzione, i fatti dicono che, comunque sia, una piccola minoranza di amministratori e operatori culturali ha ancora una volta avuto l’arroganza di ritenere che l’esclusione a priori di una parte di popolazione fosse solo un piccolo problema collaterale assolutamente accettabile e trascurabile. Ed è questa superficiale accettazione che mi risulta odiosa, perché manifesta un costume fatto di prepotenza, o, nella migliore delle ipotesi, di incompetenza. Nonostante da anni le mie segnalazioni non conducano a vere soluzioni, e “l’Agenda del cambiamento” di cui oggi discutiamo ne è l’ennesima prova, rimango intimamente convinto che il silenzio sarebbe una mostruosa forma di accondiscendenza e il moto di indignazione che oggi accompagna la mia segnalazione testimonia l’esistenza di una maggioranza di persone perbene che ritiene inaccettabile un privilegio quando, a discrezione di alcuni, ne è l’esclusiva destinataria.