Quei rifiuti che accompagnano una normale passeggiata in via Liguria

Proseguono le segnalazioni di microdiscariche abusive nel territorio comunale di Catanzaro. Nel caso che è evidenziato nel video in alto però di micro c’è ben poco. Spazzatura di ogni genere a bordo strada che è scenario Quuna passeggiata a via Liguria, nel quartiere Santa Maria di Catanzaro. Parliamo di un via di campagna che costeggia Conti Falluc.

Un luogo non frequentatissimo ma comunque a due passi da un campo sportivo per anni riferimento di diverse compagini calcistiche dilettantistiche. Le immagini e il commento del lettore che ce leo ha inviate, e che ringraziamo, non avrebbe bisogno di ulteriori puntualizzazioni. Secondo diverse ulteriori testimonianze, inoltre, la situazione è la medesima ormai da molto tempo.