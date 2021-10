Catanzaro, Polizia soccorre un anziano smarrito

Questa mattina la Centrale Operativa della Polizia di Stato ha ricevuto la telefonata del nipote di un anziano signore di 85 anni. L’uomo ha raccontato che il nonno si era allontanato da casa verso le 8:00 e non era più tornato né aveva più dato notizie di sé.

A quel punto gli operatori del 113 hanno inviato le Volanti, che giunte sul posto, nel quartiere di S.Elia, hanno iniziato le ricerche in una zona semi-boschiva, sulla base delle informazioni acquisite dai familiari.

Nonostante la pioggia battente e la zona impervia, dopo poco più di un’ora gli agenti, con la presenza di un familiare, sono riusciti a rintracciare l’anziano signore che, a fatica, cercava di risalire da un viottolo scosceso.

Per quanto appreso l’85enne si era allontanato da casa per raccogliere funghi, perdendo poi l’orientamento sotto la pioggia.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 per verificare le condizioni di salute.

Lieto fine di una disavventura per il nonno che è tornato a casa circondato dall’affetto della sua famiglia.