Cropani, pubblicato libro su tradizioni del paese

Non ha fatto copia e incolla Luigi Loprete per scrivere un atteso libro sulla storia di Cropani. Ha fatto altro: ha bussato alla porta degli anziani di Cropani per un edificante esercizio di dietrologia.

Ne è scaturito “Cropani, ogni metro una porta”, edito da Titani e pubblicato nei giorni scorsi.

Luigi Loprete, specializzando in marketing alla Sapienza di Roma, ha anteposto la ricerca empirica alla rete internet interagendo con tanti cittadini cropanesi. Un lavoro a più mani per un attendibile album dei ricordi.

Se tradizione è tramandare fatti e notizie da una generazione all’ altra evitandone l’oblio, il giovane scrittore cropanese ha raggiunto l’obiettivo.

“Cropani, ogni metro una porta” parte dalle origini del paese del catanzarese per poi focalizzare l’attenzione sulla vita di comunità nel corso del ‘900. E ancora: le tradizioni religiose, le usanze e le credenze relative alle fasi della vita nascita, nozze e morte. E infine: proverbi, leggende, principali eventi del ‘900 come le guerre mondiali.

Il libro di Loprete è corredato da oltre cento foto: quando parole poco banali incontrano immagini molto eloquenti, la narrazione non tedia.