Aggiornamento ore 18.00 – Riaperta la strada statale 182 “Delle Serre Calabre” di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro, chiusa a causa di un incidente in cui sono rimaste ferite due persone. Il traffico, secondo quanto comunica l’Anas è nuovamente regolare.

Ore 17.37 – A causa di un incidente, avvenuto al chilometro 72,800, si legge in una nota dell’Anas, è provvisoriamente chiusa la strada statale 182 “Delle Serre Calabre” in entrambe le direzioni, all’altezza del territorio comunale di Chiaravalle Centrale in provincia di Catanzaro.

Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture causando il ferimento di due persone.

Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con deviazioni in loco. Il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 sono sul posto, per le operazioni di pulizia del piano viabile e per ripristinare la transitabilità nel più breve tempo possibile.