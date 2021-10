Scomparsa Giuseppe Martino: il cordoglio di Wanda Ferro

Il deputato Wanda Ferro ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa del dott. Giuseppe Martino, ex presidente della Provincia di Catanzaro: “Ero legata a Geppino Martino da rapporti familiari antichi, e ho sempre ammirato la sua profonda cultura, la sua competenza, il suo carattere signorile e schietto. Era davvero apprezzato da tutti, come amministratore, come medico, come uomo di sport. Alla sua famiglia, ai figli Ida e Ambrogio, rivolgo un abbraccio affettuoso”.