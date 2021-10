Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina dopo mezzogiorno allo svincolo autostradale di Lamezia Terme direzione Sud. Due i mezzi coinvolti una autocisterna ed una Opel Corsa SW. Quest’ultima in transito sulla rampa per immettersi sulla A2 direzione Reggio Calabria, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo andando ad impattare contro l’autocisterna che procedeva sull’altra corsia, in ingresso a Lamezia Terme.

Feriti i passeggeri della vettura, due extracomunitari, che estratti dalle lamiere venivano affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera con elisoccorso ed ambulanza. L’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è valso al soccorso dei feriti, come detto estratti dalle lamiere, alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Foto 2 di 2



Sul posto Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità, lo svincolo rimasto chiuso in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.