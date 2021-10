Un autobus ha preso fuoco in località Germaneto a Catanzaro per motivi ancora da determinare, anche se sembra che si tratti di autocombustione. L’incendio è stato spento immediatamente dai vigili del fuoco di Catanzaro che sono intervenuti in brevissimo tempo, domando le fiamme che hanno quasi distrutto completamente il mezzo, parcheggiato nel retro della stazione di servizio Esso. Il fumo nero è stato visto anche dall’alto. Questo il comunicato dei Vigili del Fuoco

“Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta con supporto di autobotte, alle ore 12.10 circa, presso la stazione di servizio posta in prossimità della Cittadella Regionale in loc. Germaneto per incendio automezzo.

Il veicolo interessato dal rogo un autobus di linea regionale. Lo stesso, in sosta all”interno dell’area di servizio, era in procinto di partire quando per cause accidentali si incendiava.

A bordo il solo conducente che riusciva ad abbandonare il veicolo apprestandosi ad una prima opera di spegnimento. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse al vicino distributore/erogatore di GPL. Non si registrano danni a persone”.