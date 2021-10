Incidente Ss 280, resta in carcere Chafik El Ketani accusato di omicidio stradale

Il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai legali Staiano e Tilliegi per conto di Chafik El Ketani il 31 enne di origini marocchine accusato di omicidio stradale in seguito a un incidente avvenuto sulla Ss 280 il 6 settembre in cui è morta una persona in macchina con lui.

El Ketani, come si ricorderà già condannato per l’incidente del 2010 in cui morirono 8 ciclisti a Lamezia Terme secondo i legali, contrariamente da quanto sostenuto dall’accusa non sarebbe stato alla guida del mezzo del tragico incidente.

Alla base di questa ricostruzione un video recuperato dallo smartphone dell’uomo che però non è bastato per permettergli di riacquisire la libertà.