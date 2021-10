Taverna, contributo per realizzare un parco fitness

Fare sport immersi nell’aria salubre della Sila.

Non un’utopia in quel di Taverna, precisamente a Villaggio Mancuso, dove il Parco nazionale della Sila ha finanziato la realizzazione di un parco fitness per soddisfare aspettative di tanti salutisti.

Il contributo ammonta a 25 mila euro.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino Sebastiano Tarantino: “Il Parco Nazionale – scrive il giovane sindaco ha confermato il finanziamento per la realizzazione del Parco Fitness a Villaggio Mancuso. L’ iniziativa si inserisce all’interno di altre attività che presenteremo nelle prossime settimane, che vanno nella direzione del rispetto dell’ambiente e del benessere delle persone.

Ringraziamo il Direttore facente funzioni Domenico Cerminara e il Presidente Francesco Curcio per l’attenzione che dimostrano quotidianamente per l’intero altopiano silano.”

Non manca la parola sport dal vocabolario della cosa pubblica tavernese.