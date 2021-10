Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina in località Trigna in prossimità dell’area aeroportuale di Lamezia Terme per soccorso animale.

Un cane di media taglia era caduto in un canalone per irrigazione. Allertati dalla polizia locale i vigili del fuoco giunti sul posto individuavano il malcapitato animale che, con una zampa posteriore fratturata, era in procinto di annegare. I soccorritori provvedevano nell’immediato a recuperare il povero animale che veniva portato in zona sicura ed affidato alle cure di una dottoressa dell’ASP veterinaria.