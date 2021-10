Coisp-Mosap: “Aggressione a poliziotti stazione Lamezia. Ennesimo atto vile. Intollerabile”

Siamo stanchi di registrare l’ennesima e vile aggressione in danno dei poliziotti – scrive Raffaele Maurotti segretario provinciale del sindacato di Polizia Coisp-Mosap -verso i quali manifestiamo tutta la nostra solidarietà ,colleghi,che ci teniamo a sottolineare, ogni giorno con passione , dedizione e grande professionalità fanno l’impossibile per dare ai cittadini una città sicura e in cambio ricevono umiliazioni e vili aggressioni , come successo ieri presso la stazione ferroviaria di Lamezia Terme ove due agenti della polizia ferroviaria sono stati aggrediti con ferocia inaudita da un cittadino extracomunitario nel corso di un controllo di polizia, tanto da far riportare su poliziotti intervenuti 20 giorni di prognosi , questo a nostro giudizio non è più tollerabile e siamo pronti ad indire una manifestazione di protesta per fare si che i nostri colleghi non siamo abbandonati a loro stessi , visto che chiediamo da anni di colmare le vacanze organiche esistenti ma nessuno ci ascolta.

Pertanto adesso ci aspettiamo un adeguata e celere risposta dello stato, che deve prevedere un immediato potenziamento del posto di Polizia ferroviaria che da un organico di oltre 30 unità si trova ad operare con sole 15 unità , situazione assolutamente defecitaria , in cui versa anche il Commissariato Lametino dove le vacanze organiche rischiano di portare anche questo presidio al collasso .

Nel concludere lanciamo un appello ai parlamentari calabresi di ogni schieramento politico, il tempo delle parole deve lasciare il passo alle azioni concrete, che debbono concretizzarsi in un immediato e tempestivo rimpinguamento delle vacanze organiche previste per il posto di Polizia ferroviaria e per il Commissariato di Lamezia entrambi presidi indispensabili per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica in questa area strategica della nostra regione”.