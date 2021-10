Covid, focolaio Cardinale: 3 nuovi casi positivi

Con un post fotografico (in basso) il sindaco di Cardinale, Danilo Staglianò, fa il punto della situazione covid nel territorio comunale colpito da focolaio covid nei giorni scorsi. Si aggiungono tre nuovi casi positivi agli altri 22 già esistenti ma non ci sono vittime. Le tre persone decedute per covid a Cardinale, infatti, riferiscono al focolaio nella casa di cura Domus Aurea nel mese di marzo. Sono 37 le persone guarite