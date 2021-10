Le panchine dell’area verde Peppino Impastato si tingono dei colori dell’accoglienza, della legalità e dell’amore. Perché a “colorarle” sono stati gli ospiti del Centro d’Accoglienza “L’Approdo” (Fondazione Città Solidale onlus – schema di convenzione e delibera di giunta n. 89, 2021) su iniziativa del vicesindaco, Alessia Burdino.

Sulle panchine sono state riportate le frasi, scelte insieme ai ragazzi del Centro con il tocco artistico di Fabio Mascaro, che sintetizzano il tema che ispira l’area intitolata a Peppino Impastato, il giornalista siciliano ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 a Cinisi. L’idea è quella di veicolare, tra i giovani fruitori dell’area, messaggi di legalità, accoglienza ed amore per il prossimo, per la comunità. La prossima tappa degli interventi sarà l’area verde di via Boccaccio.