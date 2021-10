Lotta al randagismo, controlli dei Carabinieri della forestale

Lotta al randagismo: non lascia nulla di intentato il Comando Regione Carabinieri forestale della Calabria. Controlli mirati sono stati effettuati in otto allevamenti di bestiame, tra Taverna e Sorbo San Basile, per constatare se i cani presenti, almeno 25 e di razza maremmana, erano dotati di microchip ed erano conosciuti all’anagrafe canina.

Diverse le inadempienze segnalate dai militari della stazione carabinieri forestale di Taverna e non è mancato l’invito ai pastori di procedere alla registrazione immediata degli animali e all’applicazione dei microchip come strumento per identificare l’animale e segnalarlo all’azienda sanitaria provinciale. Dopo la tragedia di Soverato, la parola d’ordine è prevenzione.