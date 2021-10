Riprese del film ‘L’altra vita’, istituiti divieti di sosta su alcune strade

Sono previste per domani e dopodomani le riprese del film ‘L’altra vita’ in alcune zone della città.

Per questa ragione il Comune di Catanzaro nei giorni 11 e 12 ottobre adotterà i seguenti provvedimenti: giorno 11 ottobre dalle 8 alle 18 viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione in piazza Castelfidardo nel tratto compreso il civico 2 e la piazza compresa di fronte al campo di calcio.

Giorno 12 ottobre dalle ore 8 alle 18 viene istituito il divieto di sosta con zona rimozione in via Brigata per tutto il perimetro del campetto di calcio nei pressi del Palazzetto ‘Stefano Gallo’.